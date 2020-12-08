أنا ابحث عن عمل في عرض الازياء و ليس لدي خبرة لكن اتوفر على جميع المواصفات

(طلب عمل)
|أنا ابحث عن فرصة عمل في مجال الازياء لباس تقليدي او فساتين لست محجبة مع العلم ليس لدي خبرة لكن اتوفر على جميع المواصفات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira
|التليفون:
|0655184879
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينة سطات حي بام إقامة كريم شقة 85- Sttat
الشاوية ورديغة - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 الدرهم
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076008
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
3,999 ريال
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل