أنا ابحث عن عمل في عرض الازياء و ليس لدي خبرة لكن اتوفر على جميع المواصفات

(طلب عمل)

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المغرب (الشاوية ورديغة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أنا ابحث عن فرصة عمل في مجال الازياء لباس تقليدي او فساتين لست محجبة مع العلم ليس لدي خبرة لكن اتوفر على جميع المواصفات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amira
التليفون: 0655184879

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العنوان: مدينة سطات حي بام إقامة كريم شقة 85- Sttat
الشاوية ورديغة -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 الدرهم
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076008
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب توفير عاملات من المغرب

مكتب توفير عاملات من المغرب

(طلب عمل)

مكتب توفير عاملات من المغرب لدينا خادمات - طباخات - خياطات - كوافيرات - سكرتيرات - بئعات من المغرب .

4,000 ريال

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة عاملة منزلية

مطلوب عاملة عاملة منزلية

(طلب عمل)

مطلوب عاملة منزلية لعائلة ميسورة تتكون من 3 افراد السن اقل من 40 سنة الراتب يحدد حسب الخبرة.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة عاملة منزلية

مطلوب عاملة عاملة منزلية

(طلب عمل)

مطلوب عاملة منزلية لعائلة ميسورة تتكون من 3 افراد السن اقل من 40 سنة الراتب يحدد حسب الخبرة.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة عاملة منزلية

مطلوب عاملة عاملة منزلية

(طلب عمل)

مطلوب عاملة منزلية لعائلة ميسورة تتكون من 3 افراد السن اقل من 40 سنة الراتب يحدد حسب الخبرة.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مربية

مطلوب مربية

(طلب عمل)

مطلوب مربية غير كبيرة في السن عشان يكون لها طول بال على الاطفال الراتب يحدد حسب الخبرة موفر السكن وا.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: طلب عمل

طلب عمل

(طلب عمل)

أنا شاب مغربي عمري 41 سنة لا أتوفر على عمل رغم أنني أتكلم عدة لغات.
القسم: 

اتصل

5/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل في مطعم راقي تخصص(بيفي) بالدار البيضاء نادلين شباب شرط ديبلوم

مطلوب للعمل في مطعم راقي تخصص(بيفي) بالدار البيضاء نادلين شباب شرط ديبلوم

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في مطعم راقي تخصص(بيفي) بالدار البيضاء نادلين شباب شرط ديبلوم الراتب 2500 المرجو إرسال ا.
القسم: 

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: ممطلوب للعمل في مطعم بيفي راقي بالدار البيضاء 3 سبر فيزرgérant بنات كاشير

ممطلوب للعمل في مطعم بيفي راقي بالدار البيضاء 3 سبر فيزرgérant بنات كاشير

(فرصة عمل)

ممطلوب للعمل في مطعم بيفي راقي بالدار البيضاء 3 سبر فيزرgérant بنات كاشير la caisse و 3 بنات للإستقب.
القسم: 

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضة مغربية متخصصة تخاطب لطفل مريض توحد

مطلوب ممرضة مغربية متخصصة تخاطب لطفل مريض توحد

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضة مغربية متخصصة تخاطب لطفل مريض توحد بمدينة الرياض السعودية لمن يهمها الامر من دوي الاختصا.

2,000 ريال

1/12/2020
صورة الاعلان: لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

(طلب عمل)

لدينا عاملات منازل للتنازل او الاستقدام مغربيات الجنسية لدينا كل الاعمار - خادمات - طباخات - خيا.

3,999 ريال

28/11/2020
صورة الاعلان: لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

(فرصة عمل)

نوفر سكرتيرات وكوافيرات من المغرب للعمل بكل دول الخليج العربي عمالة منزلية ومهنية مدربة للعمل بكل من.

4,000 ريال

25/11/2020
صورة الاعلان: مربية اظفال

مربية اظفال

(طلب عمل)

سلام عليكم انا مربية ظفال حاصلة على دبلوم اريد ان اعمل بدون مبيت في الداربيضاء رقم 0608579650.

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party)

مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party)

(مطلوب)

مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party) الراتب 3000 درهم.
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: عملة مغربية سنة 1282هجرية فرنك مغربي سنة 1945 ملادية

عملة مغربية سنة 1282هجرية فرنك مغربي سنة 1945 ملادية

(للبيع)

فرنك مغربي سنة 1945 ملادية عملة مغربية سنة 1282هجرية.

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب كاتبة و اخريات لهم اختصاص الاقتصاد والموارد البشرية

مطلوب كاتبة و اخريات لهم اختصاص الاقتصاد والموارد البشرية

(فرصة عمل)

مطلوب كاتبة واخريات لهم اختصاص الاقتصاد والموارد البشرية مقبولات المنظر السن من 22الى 28 سنة مقيمات .

اتصل

4/11/2020
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