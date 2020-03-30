أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000 ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ) بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ( - المطلوب ) أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ( أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة