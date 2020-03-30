(فرصة عمل)
|أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000 ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ) بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ( - المطلوب ) أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ( أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057066
2,500 جنيه
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