أمن شباب فقط

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تفاصيل الإعلان
أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – موالت وكمبوندات سكنية + تأمينات صحية واجتماعية – السن من 18 : 45 سنة + وجبة واحدة للاستفسار واتس اب فقط 01062972973 كود:3010248
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nile resort
التليفون: 01062972973

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096628
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صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

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10/6/2021
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26/5/2021
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25/5/2021
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(فرصة عمل)

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25/5/2021
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صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
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25/5/2021
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شباب فقط مراقبين أمن

(فرصة عمل)

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شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية مرتين في السنة – تأمين صحي + تأمين اجتماعي – السن من.
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24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تأمينات كاملة + أسبوع إجازة – أساس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200 :2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,200 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الادارية والامنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: بمدينة نصر افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

بمدينة نصر افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات براتب 2450ج + بدلة للزي الرسمي – مؤهل متوسط – السن من 18 : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,450 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي (مولات – شركات – كمبوندات) ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

(أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ) امن اداري ( – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/5/2021
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