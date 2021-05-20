(فرصة عمل)
|أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات– مواصالت ( – العمل لـ 23 يوم واالجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي األقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط- تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094345
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