أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات– مواصالت ( – العمل لـ 23 يوم واالجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي األقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط- تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism