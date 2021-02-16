(فرصة عمل)
|بمولات القاهرة الكبرى امن اداري – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤهل متوسط – يتحدد الراتب طبقا للمؤهل – إجازة 4 أيام في الشهر – تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - أماكن عمل بالتجمع والرحاب واكتوبر ومدينة نصر التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084119
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