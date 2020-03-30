أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات ( – العمل ل 23 يوم والاجازة ل 7 أيام – مؤهل متوسط علي الأقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط - تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - المطلوب ) أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ( أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة