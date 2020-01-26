أماكن للمذاكرة في طنطا

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تفاصيل الإعلان
لو بتدور علي مكان تذاكر فيه انت وصحابك و يكون هادي GoHub co working space مكان تقدر تذاكر و تقفل المنهج فيه من غير دوشة الكافيهات و الجامعة مش بس كده ده كمان في coffe Bar تقدر تشرب أي مشروب فيه و بأسعار خيالية يعني هتيجي تقعد و تذاكر و تشرب اللي انت عايزه و كل ده مش هيكلفك حاجه. للحجز و الاستعلام : 01010710069/ 0403272151 العنوان : طنطا _ أول ش البحر _ برج العاصمة بجوار كريب&وافل _ الدور الخامس و تابعونا على الصفحة: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gohub co working space
التليفون: 01010710069 - 0403272151

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طنطا- أول ش البحر - برج العاصمة بجوار كريب& وافل - الدور الخامس- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050500
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اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصة بسعر مغرى شقة 170م طيبة جاردنز

فرصة بسعر مغرى شقة 170م طيبة جاردنز

(للبيع)

فرصة بسعر مغرى شقة 170م طيبة جاردنز شقة للبيع بمشروع طيبة جاردنز بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر بالمرحلة .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,050,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: فرصة بسعر مغرى شقة 165م طيبة جاردنز

فرصة بسعر مغرى شقة 165م طيبة جاردنز

(للبيع)

فرصة بسعر مغرى شقة 165م طيبة جاردنز شقة للبيع بمشروع طيبة جاردنز بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر مرحلة الث.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

825,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - محاسب للعمل بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - محاسب للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** مهندس ميكانيكا - دفعات 2013 – 2014 - خبرة في صيانة ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: مهندس ميكانيكا تنفيذ

مهندس ميكانيكا تنفيذ

(فرصة عمل)

مطلوب عاجلا مهندسيم ميكانيكا مقاولات للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه في الرياض خبره لا تقل عن 5.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب سباكيين وكهربائيين

مطلوب سباكيين وكهربائيين

(فرصة عمل)

مطلوب عاجلا للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه بالرياض سباكيين وكهربائيين ورواتب مجزيه جدا والمقاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: ارض 433م أمام مدينة زويل خلف الفردوس مميز 1 قرعة 2016 أكتوبر

ارض 433م أمام مدينة زويل خلف الفردوس مميز 1 قرعة 2016 أكتوبر

(للبيع)

ارض 433م أمام مدينة زويل خلف الفردوس مميز 1 قرعة 2016 أكتوبر ارض للبيع خلف الفردوس بجوار جهاز حدائق .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

26/1/2020
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صورة الاعلان: ارض ناصية وعلي خدمات بخلف الفردوس المميز 2016 أكتوبر

ارض ناصية وعلي خدمات بخلف الفردوس المميز 2016 أكتوبر

(للبيع)

ارض ناصية وعلي خدمات بخلف الفردوس المميز 2016 أكتوبر ارض للبيع خلف الفردوس أمام مدينة زويل والقرية ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

950,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version

ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version

(للبيع)

ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version Heidelberg GTOVP 52 +Version .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

26/1/2020
صورة الاعلان: دلوقتي اشتري سويت شيرت tommy من امريكا اونلاين عن طريق هاتولنا دوت كوم

دلوقتي اشتري سويت شيرت tommy من امريكا اونلاين عن طريق هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

سويت شرت تومي رجالي قطن 100% تقيل شتوى متاح باللون الاسود و الاحمر و الكحلي و الرمادي و متاح جميع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

700 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: حزام timberland الاصلي دلوقتي بافضل الاسعار من هاتولنا دوت كوم

حزام timberland الاصلي دلوقتي بافضل الاسعار من هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

حزام تيمبر لاند جلد طبيعي 100% عرض 38، متاح باللون الاسود و البني0 اصلي من امريكا بافضل الاسعار يصلك.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: محفظة tommy الاوريجينال من امريكا بواسطة هاتولنا دوت كوم

محفظة tommy الاوريجينال من امريكا بواسطة هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

محفظة تومي الاصلية انيقة متاحة بلون الاسود و البني و الكحلي0 مستورد من امريكا بارخص الاسعار و اعلي ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

650 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: _مصنع على مساحة 1000 متر ايجار

_مصنع على مساحة 1000 متر ايجار

(للإيجار)

_مصنع على مساحة 1000 متر ايجار ببرج العرب كهرباء 150 كيلو سعر الايجار 15000 للتواصل : 01001910248 0.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه

مطلوب افراد امن وحراسه

(فرصة عمل)

فرصة عمل مطلوب افراد امن وحراسة للعمل 8ساعات و 12 ساعة في كبري شركات الامن للعمل بمواقع مختلفة مرتبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض

عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض اخصائيين تمريض (ذكور) (خبره بالحجامه ) بمرتبا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شقتك باكتوبر استلام فورى ،

شقتك باكتوبر استلام فورى ،

(للبيع)

شقتك باكتوبر استلام فورى ، دلوقتى بمدينة السادس من اكتوبر بارقى الاماكن تقدر تستلم شقتك فورى مساحات .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

25/1/2020
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