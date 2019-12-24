أماكن شاغرة بمزرعة دواجن في القاهرة براتب 3000ج توفر المزرعة سكن + 3 وجبات يوميا + تأمينات صحية واجتماعية شروط العمل بدون مؤهل السن ما بين 18 وحتى 35 عام