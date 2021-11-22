ألعاب ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة

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صورة الاعلان: ألعاب ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة - في الجيزة مصر

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ماتقبلش بأقل من رقم واحد ! Gottardo ألعاب الحدائق الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات للوفاء بدورنا نحو المجتمع مع يونيتد تويز هنصمملك و نفذلك اللعاب لذوي الاحتياجات الخاصة و التأكد من حصولهم علي نفس القدر من الانبساط و اللعب بشكل جديد و مميز نحن متحصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهية مع تنفيذ جميع التصميمات الفنية و الهندسية و نحن الوكيل الوحيد في مصر و الشرق الاوسط مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير و للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1 mashal elharam- cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,211 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113167
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