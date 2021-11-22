ألعاب ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة

(للبيع)
|ماتقبلش بأقل من رقم واحد ! Gottardo ألعاب الحدائق الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات للوفاء بدورنا نحو المجتمع مع يونيتد تويز هنصمملك و نفذلك اللعاب لذوي الاحتياجات الخاصة و التأكد من حصولهم علي نفس القدر من الانبساط و اللعب بشكل جديد و مميز نحن متحصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهية مع تنفيذ جميع التصميمات الفنية و الهندسية و نحن الوكيل الوحيد في مصر و الشرق الاوسط مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير و للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 mashal elharam- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113167
11,211 جنيه
11,211 جنيه