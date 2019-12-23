أكواب ورقيه.كوب 8أونز في أفضل جوده وأفضل شكل من مصنع جاسي باك

(للبيع)
|كوب مقاس 8 اونز عالي الجوده 👌 افضل جوده ✔ افضل شكل ✔ اسعار خاصه جدا للكميات جودة الطباعه والتقفيل ✔✔💯💯 الجوده والمصدقية اساس شغلنا. #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jassey pack
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051893
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