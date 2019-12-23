أكواب ورقيه.كوب 8أونز في أفضل جوده وأفضل شكل من مصنع جاسي باك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
كوب مقاس 8 اونز عالي الجوده 👌 افضل جوده ✔ افضل شكل ✔ اسعار خاصه جدا للكميات جودة الطباعه والتقفيل ✔✔💯💯 الجوده والمصدقية اساس شغلنا. #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jassey pack
التليفون: 01018890010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051893
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صورة الاعلان: هنعملك اجمل منطقه العاب - في القاهرة مصر

هنعملك اجمل منطقه العاب

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي مع شركة يونيتد تويز هنجهزلك اجمل منطقة العاب اطفال يعني كل العاب الاطفال الخاصة بمناطق الالعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2019
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