أكواب ورقيه.كوب ورقي 8أونز بجوده عاليه من مصنع جاسي باك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أكواب ورقيه.كوب ورقي 8أونز بجوده عاليه من مصنع جاسي باك - في كفر الشيخ مصر

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#كوب_مقاس_8اونز عالي الجوده 👌 افضل جوده ✔ افضل شكل ✔ اسعار خاصه جدا للكميات جودة الطباعه والتقفيل ✔✔💯💯 الجوده والمصدقية اساس شغلنا. #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01100048481 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الجوهرى
التليفون: 01018890010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049705
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى ارقى المناطق السكنيه بجليم لاصحاب الرقى والهدوء

امتلك شقتك فى ارقى المناطق السكنيه بجليم لاصحاب الرقى والهدوء

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم كود (5045) امتلك شقتك فى ارقى المناطق السكنيه بجليم لاصحاب الرقى والهدوء يعنى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

14,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: شقق سكنية بأميز مناطق التجمع الخامس للإيجار

شقق سكنية بأميز مناطق التجمع الخامس للإيجار

(للإيجار)

توجد شقق سكنية للإيجار قانون جديد تبدأ من 4500ج بأميز المواقع والكمبوندات والفيلات بالتجمع الخامس ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد 24 الف سعر المتر

امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد 24 الف سعر المتر

(للبيع)

هتمتلك وحدتك في ابراج زيد مع شركة ساويرس علي فيو 65 فدان بافضل سعر للمتر 24الف للمتر السعر شامل الت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا فنى اسنان للعمل بمستوصف طبى بعسير

مطلوب فورا فنى اسنان للعمل بمستوصف طبى بعسير

(فرصة عمل)

#مطلوب #فورا #للتعاقد #بمستوصف #طبى #بالسعوديه #عسير #فنى اسنان شرط الزوجه ( اخصائيه / فنيه تمريض ).
العنوان:

الجيزة - مصر

4,000 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: _مصنع بيع على مساحة 700 متر

_مصنع بيع على مساحة 700 متر

(للبيع)

_مصنع بيع على مساحة 700 متر ببرج العرب الاسكندريه مبنى خرسانى مساحة 500 متر دورين مطلوب 2 مليون و300.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: مشروع مجزر دواجن الى

مشروع مجزر دواجن الى

(للبيع)

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

855 جنيه

19/1/2020
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صورة الاعلان: رحلات دهب في نصف العام

رحلات دهب في نصف العام

(فرص)

مش كل اجازة تقضيها فـ البيت 🛌 !!! سافر دهب مع مكسيم تورز بأرخص الأسعار 🏄 العرض ساري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك قدام النيل في لاسيرينا السخنة

شاليهك قدام النيل في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وصيف قدام نهر الميل والمعالم الحضارية وجمب الخدمات حماما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: عيش الحياة والمتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

عيش الحياة والمتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

عيش الحياة والمتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش شاليهك 125م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك في السخنة مع اصحابك غير اي مصيف تاني

مصيفك في السخنة مع اصحابك غير اي مصيف تاني

(للتقسيط)

مصيفك في غير اي مصيف تانية بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة وهتصيف مع اصحابك بالالعاب الترفيهية وال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

253,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر

لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك براس سدر واسهر براحتك للصبح علي احلي بحر وعلي احلي شاطئ رملي واحضر احلي الحفلات علي الب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للبيع)

حقق حلمك وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر 130 م (3 غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس ) تشطيب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: انسى همومك واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

انسى همومك واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

انسى همومك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: امن ادارى داخل مجمع سكنى

امن ادارى داخل مجمع سكنى

(فرصة عمل)

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: اشتري محلك الاداري بدون فوائد وبالتقسيط المريح و وفر فلوسك

اشتري محلك الاداري بدون فوائد وبالتقسيط المريح و وفر فلوسك

(للتقسيط)

دلوقتي امتلك محلك الاداري دور اول بالعاصمة الادارية الجديدة وبدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

440,000 جنيه

19/1/2020
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