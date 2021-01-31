أكس راي لتفتيش الحقائب

(للبيع)
|متوفر لدينا مجموعة متنوعة ومتميزة من أنواع كاشف الحقائب والأمتعة بالأشعة السينية X ray scanner التي تساعد الجهات المختصة في توفير الامن والامان اللازم للمنشآت لدينا افضل اجهزة تفتيش الحقائب مع الضمان الكامل وتوفير قطع الغيار المختلفة التي قد تحتاجها هذه الاجهزة .جهاز كاشف الحقائب اجهزة فحص الحقائب في المطارات جهاز كشف المعادن في المطارات , جهاز كشف الحقائب بالرياض جهاز كشف الحقائب للفنادق بالرياض جهاز كشف الحقائب للفنادق جهاز كشف الحقائب للفنادق بجدة جهاز كشف الحقائب للفنادق بمكة المكرمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082426
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