(للبيع)
|أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن-يونيفورم سكيورتى يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأفضل الخامات واحدث الموديلات قميص امن نص كم قميص امن كم بنطلون باجى سكيورتى بلوفر وجاكت الامن شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|youstina
|التليفون:
|01027150744
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112252
اتصل
اتصل
1 جنيه
3,000 جنيه
اتصل
اتصل
1 جنيه
11,211 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
1,000 جنيه
450,000 جنيه
17,000 جنيه
8,000 جنيه