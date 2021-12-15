أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن- ملابس حارس الامن

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن- ملابس حارس الامن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأفضل الخامات واحدث الموديلات قميص امن نص كم قميص امن كم بنطلون باجى سكيورتى بلوفر وجاكت الامن شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: youstina
التليفون: 01027150744

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115359
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت - في الجيزة مصر

مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة كبرى مطلوب موظفين بادارة المبيعات بفرع مدينة الشروق مؤهل عالى حديث التخرج بمرتب ثابت وحوافز وي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأحد الموافق 12-12-202.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأحد الموافق 12-12-202.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-202.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-202.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الأثاث بالسعوديه ( جده ) : سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 11-12-202.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية - في الجيزة مصر

مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلوم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية - في الجيزة مصر

مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلوم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(مطلوب)

- في الجيزة مصر

يالا احجز✈تأشيرتك دلوقتي وخليك جاهز علي السفر 😀تأشيرات للتنازل الي السعودية جميع المه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . السن لا يزي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بجده السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بجده السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية - جده مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . السن لا يزيد ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 . خب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: SALES IN FASHION TO UAE - في الجيزة مصر

SALES IN FASHION TO UAE

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company of Retail Sales IN fashion (classic wear) seeking to hire new candidates to Emirat.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager