(للبيع)
|أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن- ملابس حارس الامن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأفضل الخامات واحدث الموديلات قميص امن نص كم قميص امن كم بنطلون باجى سكيورتى بلوفر وجاكت الامن شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|youstina
|التليفون:
|01027150744
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115359
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