أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

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تفاصيل الإعلان
أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة فيما يلي : -توفير دراسات سابقة -عمل مشروعات التخرج -المساعدة في رسائل الماجستير والدكتوراه -تأليف كتب لحساب الغير ملحوظة هامة : الدفع عند استلام البحث، وليس قبله . وفي حالة وجود أي تعديل يرغب به الطالب بعد تقديمه يتم ذلك بدون دفع أي رسوم . رقم جوالي : 0549336415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د محمد عبد الفتاح
التليفون: 0549336415

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112492
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