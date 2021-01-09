أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث - في الرياض السعودية

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أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة فيما يلي : -توفير دراسات سابقة -عمل مشروعات التخرج -المساعدة في رسائل الماجستير والدكتوراه -تأليف كتب لحساب الغير -عمل أوراق العمل -عمل ونشر الأبحاث العلمية لحساب الغير ملحوظة هامة : الدفع عند استلام البحث، وليس قبله . وفي حالة وجود أي تعديل يرغب به الطالب بعد تقديمه يتم ذلك بدون دفع أي رسوم . رقم جوالي : 0549336415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د محمد عبد الفتاح
التليفون: 0549336415

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/1/2021
رقم الإعلان: 2080038
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إعداد رسايل ماستير ودكتوراه وبحوث تخرج

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خبرة 30 عاما في عمل بحوث التخرج والماجستير والدكتوراه وعمل خطط البحوث والافكار االبحثية وحل جميع الو.
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