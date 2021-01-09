أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)
|أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة فيما يلي : -توفير دراسات سابقة -عمل مشروعات التخرج -المساعدة في رسائل الماجستير والدكتوراه -تأليف كتب لحساب الغير -عمل أوراق العمل -عمل ونشر الأبحاث العلمية لحساب الغير ملحوظة هامة : الدفع عند استلام البحث، وليس قبله . وفي حالة وجود أي تعديل يرغب به الطالب بعد تقديمه يتم ذلك بدون دفع أي رسوم . رقم جوالي : 0549336415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د محمد عبد الفتاح
|التليفون:
|0549336415
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080038
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150 ريال
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(طلب عمل)- في الرياض السعودية
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