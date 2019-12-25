أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتصادية ، لجميع طلاب جامعات المملكة ، في أي مكان ، وبأرخص الأسعار ، وكذلك عمل مشروعات التخرج و رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين فأنا بفضل الله أستاذ جامعي أعمل بالمملكة من سنوات ويتم إرسال الأبحاث بالا يميل للطلاب في المناطق البعيدة. ملحوظة هامة : الدفع عند استلام البحث، وليس قبله . وفي حالة وجود أي تعديل يرغب به الطالب بعد تقديمه يتم ذلك بدون دفع أي رسوم . رقم جوالي : 0549336415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د محمد
التليفون: 0549336415

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدمام- الدمام
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049717
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مدرس تربية فنية - في الرياض السعودية

مطلوب مدرس تربية فنية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مؤسسة تنظيم معارض وفعاليات ثقافي بحاجة الى معلم تربية فنية ( متعاون ) خلال الفترة المسائية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: أفضل معلم / معلمه خصوصي للمراجعة النهائية لجميع التخصصات - في الرياض السعودية

أفضل معلم / معلمه خصوصي للمراجعة النهائية لجميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

لدينا نخبه متميزه من أفضل المعلمين والمعلمات خصوصي في جميع أنحاء المملكة ، المتخصصين في المراجعة الن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: درس خصوصي - في الرياض السعودية

درس خصوصي

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

معلم متابعة ابتدائي ومتوسط وفيزياء وكيمياء ثانوي خبرة 20 سنة بالمملكة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager