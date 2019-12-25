أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتصادية ، لجميع طلاب جامعات المملكة ، في أي مكان ، وبأرخص الأسعار ، وكذلك عمل مشروعات التخرج و رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين فأنا بفضل الله أستاذ جامعي أعمل بالمملكة من سنوات ويتم إرسال الأبحاث بالا يميل للطلاب في المناطق البعيدة. ملحوظة هامة : الدفع عند استلام البحث، وليس قبله . وفي حالة وجود أي تعديل يرغب به الطالب بعد تقديمه يتم ذلك بدون دفع أي رسوم . رقم جوالي : 0549336415