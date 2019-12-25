(للبيع)
|أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتصادية ، لجميع طلاب جامعات المملكة ، في أي مكان ، وبأرخص الأسعار ، وكذلك عمل مشروعات التخرج و رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين فأنا بفضل الله أستاذ جامعي أعمل بالمملكة من سنوات ويتم إرسال الأبحاث بالا يميل للطلاب في المناطق البعيدة. ملحوظة هامة : الدفع عند استلام البحث، وليس قبله . وفي حالة وجود أي تعديل يرغب به الطالب بعد تقديمه يتم ذلك بدون دفع أي رسوم . رقم جوالي : 0549336415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د محمد
|التليفون:
|0549336415
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|العنوان:
|الدمام- الدمام
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049717
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