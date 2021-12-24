(فرص)
|إحصل على دورة بسعر مغري من أكاديمية صدى النفس للتدريب والاستشارات عند تقديمك الكود 150584 هذا العرض يمكنك زيارتنا فى المقر الجديد أمام مستوصف الأميرى الدور الثالث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم
|التليفون:
|01125619373
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|العنوان:
|- حى الشرق
بورسعيد - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116562
30,000 جنيه
3,000 ريال
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600 جنيه
2,000 جنيه
1,600 جنيه
2,000 جنيه
1,500 جنيه
1,500 جنيه
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75,000 جنيه
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