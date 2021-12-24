أكاديمية صدى النفس للتدريب والاستشارات

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (بورسعيد) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
إحصل على دورة بسعر مغري من أكاديمية صدى النفس للتدريب والاستشارات عند تقديمك الكود 150584 هذا العرض يمكنك زيارتنا فى المقر الجديد أمام مستوصف الأميرى الدور الثالث
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم
التليفون: 01125619373

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حى الشرق
بورسعيد -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116562
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار مربع الوزراء

مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار مربع الوزراء

(للإيجار)

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في مربع الوزراء في موقع مميز جدا مساحة 350 متر تشطيب الترا سوبر.
العنوان:

القاهرة - مصر

30,000 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى السعوديـة

مطلوب للعمل فى السعوديـة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى السعوديـة محاسبين حديثى التخرج اخصائين تسويق مندوبين مبيعات ترسل السيرة الذاتية ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 ريال

24/12/2021
صورة الاعلان: طلمبات اعماق مضخات مواتير

طلمبات اعماق مضخات مواتير

(للبيع)

نستورد كل ماهوا جيد من مضخات استينليس استيل ومواتير غاطسة ذات جودة عالية جدا باسعار فى متناول الجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: معرض صحارى مضخات طلمبات

معرض صحارى مضخات طلمبات

(للبيع)

معرض صحارى 2015-2017 تم عرض جميع ما نستوزدة من مضخات ومواتير غاطسة وبحمد اللة وفضلة نال اعجاب الحاضر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: مضخات طلمبات اعماق غاطسة

مضخات طلمبات اعماق غاطسة

(للبيع)

نستورد مضخات من الاستينليس استيل ومواتير غاطسة بقدرات متنوعة تتحمل درجات الحرارة العالية موبيل 012.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارات

ايجار سيارات

(للإيجار)

ايجار احدث السيارات للزفاف والمشاوير والسفاريات سيارت سيدان هتشباك عائليه دفع رباعي مودلات حديثه تنا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

600 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: ايجار باصات 50 راكب من ليموزين نصار

ايجار باصات 50 راكب من ليموزين نصار

(للإيجار)

توفر شركة ليموزين نصار اقوي اسطول هائل من باصات مرسيدس التي تتسمع الي 50 راكب بأكثر من فئة . 0150362.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص كوستر 2021 . ليموزين نصار

ايجار ميكروباص كوستر 2021 . ليموزين نصار

(للإيجار)

تأجير ميكروباصات تويوتا كوستر المتوفرة لدي شركة ليموزين نصار 01503622473 توفر الشركة افضل العروض لك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: ليموزين نصار||تأجير اتوبيسات 33 للسياحة

ليموزين نصار||تأجير اتوبيسات 33 للسياحة

(للإيجار)

شركة ليمويزن نصار توفر العديد من المزايا التي تجعلك تبادر بالحجز لتأجير باصات 33 . اتصل علي 01503622.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: تأجير تويوتا هاي اس للسفر

تأجير تويوتا هاي اس للسفر

(للإيجار)

شركة ليموزين نصار تعتبر من اهم شركات تأجير السيارات والاتوبيسات والنقل السياحي في مصر . توفر الشركة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: ايجار الملكة هيونداي H1 العائلية

ايجار الملكة هيونداي H1 العائلية

(للإيجار)

تأجر سيارات H1 السياحية , ايجار سيارات هيونداي فان بأقل سعر واقل تكلفة من شركة ليمويزن نصار استأجر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مقاول لترميم شقة فى الدور الثالث ببرج حديث فى المريوطة فيصل

مطلوب مقاول لترميم شقة فى الدور الثالث ببرج حديث فى المريوطة فيصل

(فرص)

مطلوب مقاول لترميم شقة فى الدور الثالث ببرج حديث فى المريوطة فيصل الترميم عبارة عن خرسانات وسيراميك .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / ميامي / اسكندرية

سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / ميامي / اسكندرية

(للبيع)

السيارة سحبها ما شاء الله / تكييف / 4 زجاج كهرباء / سنتر لوك مرايا كهربائية / رخصة سنتين / مرو طوسون.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون 1000م امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد كهرباء3 فاز وماء للإيجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

26,000 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره

تاشيرات حره

(للبيع)

# مطلوب لمؤسسه #المقاولات بالمملكة العربية السعودية في (جده) #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #كهربائي مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager