(For Sale)
|أكاديمية الموضة لتعليم التفصيل انتى الافضل والأقوى فى كورس تعليم طبيعي انك تكوني خايفه تقصي علي القماش علشان كده هنعلمك الباترون بانواعها 👌😉 بتاخدي باترون مجسم و باترون مسطحه ✍️📏 و بتاخدي باترون بنطلون 👖و باترون الجيبه و باترون الكورساچ 👚 و اهم حاجه بعد ما بتخلصي باترون بتاخدي تحليل قصات 💪 و ازاي تعملي موديل مختلف و قص جديد بتنفيذ اكتر من 5 قطعة خلال فترة الدراسة 👖👚👗🥼🧥 و بيكون الكورس مكون من 5 افراد علشان تقدري تستفيد اكتر ♥️♥️ و ك
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|اكاديميه تعليم التفصيل
|Telephone:
|01118393653
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|Location:
|شارع ذكى حواس- حلوان مدينه الموظفين
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|200 Pound
|Posting Date:
|15/10/2023
|Ad Number:
|2246252
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