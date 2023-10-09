أكاديمية الموضة لتعليم التفصيل انتى الافضل والأقوى فى كورس تعليم طبيعي انك تكوني خايفه تقصي علي القماش علشان كده هنعلمك الباترون بانواعها 👌😉 بتاخدي باترون مجسم و باترون مسطحه ✍️📏 و بتاخدي باترون بنطلون 👖و باترون الجيبه و باترون الكورساچ 👚 و اهم حاجه بعد ما بتخلصي باترون بتاخدي تحليل قصات 💪 و ازاي تعملي موديل مختلف و قص جديد بتنفيذ اكتر من 5 قطعة خلال فترة الدراسة 👖👚👗🥼🧥 و بيكون الكورس مكون من 5 افراد علشان تقدري تستفيد اكتر ♥️♥️ و ك