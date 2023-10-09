أكاديمية الموضة لتعليم التفصيل انتى الافضل والأقوى فى كورس تعليم

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Ad Photo: أكاديمية الموضة لتعليم التفصيل انتى الافضل والأقوى فى كورس تعليم - in Cairo Egypt

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أكاديمية الموضة لتعليم التفصيل انتى الافضل والأقوى فى كورس تعليم طبيعي انك تكوني خايفه تقصي علي القماش علشان كده هنعلمك الباترون بانواعها 👌😉 بتاخدي باترون مجسم و باترون مسطحه ✍️📏 و بتاخدي باترون بنطلون 👖و باترون الجيبه و باترون الكورساچ 👚 و اهم حاجه بعد ما بتخلصي باترون بتاخدي تحليل قصات 💪 و ازاي تعملي موديل مختلف و قص جديد بتنفيذ اكتر من 5 قطعة خلال فترة الدراسة 👖👚👗🥼🧥 و بيكون الكورس مكون من 5 افراد علشان تقدري تستفيد اكتر ♥️♥️ و ك
Contact The Advertiser:
Contact Name: اكاديميه تعليم التفصيل
Telephone: 01118393653

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Location: شارع ذكى حواس- حلوان مدينه الموظفين
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 200 Pound
Posting Date: 15/10/2023
Ad Number: 2246252
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Ad Photo: course training of trainers online - in Cairo Egypt

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Ad Photo: ط§ظٹط¬ط§ط± ظ‚ط§ط¹ط§طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ط¨ط³ط¹ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨ - in Cairo Egypt

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11/9/2023
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10/9/2023
Ad Photo: حجز قاعات تدريب و قاعات اجتماعات workspace - in Cairo Egypt

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4/9/2023
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(Business Opportunity)

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2/9/2023
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