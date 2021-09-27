أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمطاعم وحلويات اللقميات دعم الفاتورة الإلكترونية

نقدم لكم احدث برامج apex لادارة المطاعم و الكافي شوب سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيوب الصناعة والبرنامج مرخص مدى الحياة يدعم الضريبة المضافة لذكاة هيئة الدخل. معتمد من هيئة الزكاة والدخل ويدعم الفاتورة الالكترونية العرض يشامل : 1- شاشه تاتش TA POS- 1569 2- طابعه ايصالات حراريه 3- درج كاشير 4- برنامج اداره المطاعم و الكافي شوب * خدمه متميزه عند الشراء + دعم فني مجاني مده عام كامل تركيب + تدريب مجاني 0537709556″