أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمطاعم وحلويات اللقميات دعم الفاتورة الإلكترونية

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صورة الاعلان: أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمطاعم وحلويات اللقميات دعم الفاتورة الإلكترونية - في المدينة المنورة السعودية

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نقدم لكم احدث برامج apex لادارة المطاعم و الكافي شوب سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيوب الصناعة والبرنامج مرخص مدى الحياة يدعم الضريبة المضافة لذكاة هيئة الدخل. معتمد من هيئة الزكاة والدخل ويدعم الفاتورة الالكترونية العرض يشامل : 1- شاشه تاتش TA POS- 1569 2- طابعه ايصالات حراريه 3- درج كاشير 4- برنامج اداره المطاعم و الكافي شوب * خدمه متميزه عند الشراء + دعم فني مجاني مده عام كامل تركيب + تدريب مجاني 0537709556″
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: موؤسسة طيف الألماس
التليفون: 0537709556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30th Floor, Al Faisaliah Tower، طريق الملك فهد الفرعي، العليا، الرياض 12212، السعودية- الرياض
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,600 ريال
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112370
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