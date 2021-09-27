أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمطاعم وحلويات اللقميات دعم الفاتورة الإلكترونية

(للبيع)
|نقدم لكم احدث برامج apex لادارة المطاعم و الكافي شوب سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيوب الصناعة والبرنامج مرخص مدى الحياة يدعم الضريبة المضافة لذكاة هيئة الدخل. معتمد من هيئة الزكاة والدخل ويدعم الفاتورة الالكترونية العرض يشامل : 1- شاشه تاتش TA POS- 1569 2- طابعه ايصالات حراريه 3- درج كاشير 4- برنامج اداره المطاعم و الكافي شوب * خدمه متميزه عند الشراء + دعم فني مجاني مده عام كامل تركيب + تدريب مجاني 0537709556″
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موؤسسة طيف الألماس
|التليفون:
|0537709556
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|العنوان:
|30th Floor, Al Faisaliah Tower، طريق الملك فهد الفرعي، العليا، الرياض 12212، السعودية- الرياض
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112370
5,500 ريال
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4,600 ريال