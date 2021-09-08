أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمحلات التجارية يدعم الفاتورة الإلكترونية

(للبيع)
|نظام كاشير كامل مع برنامج المبيعات والمخزون يدعم الفاتورة الالكترونية والضريبة الجديدة 15% - جهاز كمبيوتر للمتاجر والتموينات والمحلات والبقالة مع البرنامج العرض يتكون من مواصفات الجهاز : lenovo v530 - 15icr desktop Processor: Intel Core i3 Memory: 4GB Hard Drive: 1T - طابعة فواتير حرارية - درج الكاشير TA-POS -قارئ باركود TA-POS - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات مميزات برنامج المبيعات **سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيوب الصناعة ** والبرنامج مرخص مدى الحياة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موؤسسة طيف الألماس
|التليفون:
|0537709556
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|العنوان:
|الدمام- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,950 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111786
4,025 ريال