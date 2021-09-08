أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمحلات التجارية يدعم الفاتورة الإلكترونية

(للبيع)

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صورة الاعلان: أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمحلات التجارية يدعم الفاتورة الإلكترونية - في الشرقية السعودية

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نظام كاشير كامل مع برنامج المبيعات والمخزون يدعم الفاتورة الالكترونية والضريبة الجديدة 15% - جهاز كمبيوتر للمتاجر والتموينات والمحلات والبقالة مع البرنامج العرض يتكون من مواصفات الجهاز : lenovo v530 - 15icr desktop Processor: Intel Core i3 Memory: 4GB Hard Drive: 1T - طابعة فواتير حرارية - درج الكاشير TA-POS -قارئ باركود TA-POS - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات مميزات برنامج المبيعات **سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيوب الصناعة ** والبرنامج مرخص مدى الحياة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: موؤسسة طيف الألماس
التليفون: 0537709556

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العنوان: الدمام- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,950 ريال
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111786
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صورة الاعلان: بوابات دخول المنشأات - في الشرقية السعودية

بوابات دخول المنشأات

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

بوابات ترانستيل Ta-0133 أحدث طراز وتتمي بصلابتها وأنا مقاومه للصدأ دخول وخروج بالكارت ويمكن أن يتم ت.

4,025 ريال

8/9/2021
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