أقوى كاشير وبرنامج لإدارةالمحلات التجارية يدعم الفاتورة الإلكترونية

نظام كاشير كامل مع برنامج المبيعات والمخزون يدعم الفاتورة الالكترونية والضريبة الجديدة 15% - جهاز كمبيوتر للمتاجر والتموينات والمحلات والبقالة مع البرنامج العرض يتكون من مواصفات الجهاز : lenovo v530 - 15icr desktop Processor: Intel Core i3 Memory: 4GB Hard Drive: 1T - طابعة فواتير حرارية - درج الكاشير TA-POS -قارئ باركود TA-POS - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات مميزات برنامج المبيعات **سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيوب الصناعة ** والبرنامج مرخص مدى الحياة