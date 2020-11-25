أقوى أجهزة الحضور والانصراف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

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أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمة Communication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور والانصراف والتى تصلح للمحلات التجارية والمستشفيات والصيدليات والمصانع والمكاتب والشركات. وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 صفحتناعلى الفيسبوك : للمراسلة من خلالEmail : royalsurv
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2073953
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية

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أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
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25/11/2020
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وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى

(للبيع)

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وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
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25/11/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
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الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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25/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة الكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة الكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/11/2020
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