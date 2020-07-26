أقل سعر للمتر 6600 جنيه للمتر في التجمع | دوبلكس باللوتس الجديدة

(للبيع)
|دوبلكس للبيع باللوتس الجديدة مساحة 243م أرضي +بيزمنت في اميز مواقع التجمع الخامس أمام الجامعة الامريكية وجامعة المستقبل - إطلالة رائعة ( مساحات خضراء _ فيو مفتوح ) - تتكون من ٣ غرف نوم + 2حمام ( نص تشطيب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmotaqa development
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063848
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