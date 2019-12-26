أقل الاسعار للوحدات المصيفية بالاسكندرية بالنخيل2 بالاسكندرية شقق مصيفية غرفتين + رسبشن مساحة 75 متر ترى البحر اجمالي سعر 130 الف مقدم يبدأ من 15 الف وتقسيط على 50 شهر وتبعد عن البحر 200 متر خصم للكاش يتراوح بين 10% إلى 15% اوراق قانونية ، وأراضي مسجلة ، وحصة في الارض اتصل واستفسر عن العروض الأخرى وستجد ما يناسبك رقم تليفون : 01011620120 واتس وتليفون : 01125000826 #قرطبه_للتطوير_العقارى