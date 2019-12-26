(للبيع)
|أقل الاسعار للوحدات المصيفية بالاسكندرية بالنخيل2 بالاسكندرية شقق مصيفية غرفتين + رسبشن مساحة 75 متر ترى البحر اجمالي سعر 130 الف مقدم يبدأ من 15 الف وتقسيط على 50 شهر وتبعد عن البحر 200 متر خصم للكاش يتراوح بين 10% إلى 15% اوراق قانونية ، وأراضي مسجلة ، وحصة في الارض اتصل واستفسر عن العروض الأخرى وستجد ما يناسبك رقم تليفون : 01011620120 واتس وتليفون : 01125000826 #قرطبه_للتطوير_العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قرطبة للتطوير العقاري
|التليفون:
|01011620120
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- النخيل2
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047089
57,000 جنيه
165,000 جنيه
130,000 جنيه
77,000 جنيه
180,000 جنيه
95,000 جنيه
170,000 جنيه
95,000 جنيه
130,000 جنيه
130,000 جنيه
115,000 جنيه
130,000 جنيه
95,000 جنيه
54,000 جنيه
اتصل