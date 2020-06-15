أقفوال وكوالين

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صورة الاعلان: أقفوال وكوالين - في السعودية

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اقفال وموفرات كهربائية وكوالين الكترونية تقنية الجيل الثالث للفاندق والشقق المفروشة قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة إصبع وموفرات الكهرباء تعمل بالكارت والمفتاح العادي في حالة للطوارئ كما تتميز الأقفال بسهولة الاستخدام فيمكن الدخول بالبصمة أو الرقم السري، بضمان عامان ضد عيوب الصناعة ويوجد لدينا خدمة التدريب والبرمجة والتركيب والصيانة يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة، فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 501777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maria
التليفون: 501777079

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العنوان: - الرياض
الدقهلية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061362
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