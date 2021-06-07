أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)
|لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال انسيابية وموديلات متنوعه مميزات خاصة موفرة للكهرباء تعمل بالبصمة أو بالكارت او بالرقم السري مميزات أضافية سرعة في التوريد والتركيب أسعار منافسة ضمان عامين فروعنا بالمملكة : الرياض , الخبر, القصيم, جدة, خميس مشيط ودولة البحرين للطلب والمراسلة جوال / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096336
1 ريال
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1 ريال
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