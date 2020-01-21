أفضل كورس تطريز في طنطا

"مشروعك من بيتك" 🤔 ايوه زي ما بنقولك كده اكيد عارفة شغل الهاند ميد واسعاره وعلشان كده احنا عملنالك كورس هتتعلمي فيه معانا كل ما يخص شغل الهاند ميد في التطريز من البداية حتى الاحتراف.💪 ومش بس كده علشان مشروعك يكمل وتقدري تحققي مكسب منه لازم تكوني عارفة ازاي هتسوقي للمنتجات اللي انتي بتعمليها. ودي بقي هديه مننا هنعلمك ازاي تسوقي لمنتجك اون لاين من خلال ورشة تسويق الكتروني مجانية في نهايه الكورس وبكده يكون مشروعك كمل وتقدري تكسبي منه وانتي وشطارتك بقي😉 ودي صور لشغل مدربه الكورس ومتدربين كانوا م