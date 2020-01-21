أفضل كورس تطريز في طنطا

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تفاصيل الإعلان
"مشروعك من بيتك" 🤔 ايوه زي ما بنقولك كده اكيد عارفة شغل الهاند ميد واسعاره وعلشان كده احنا عملنالك كورس هتتعلمي فيه معانا كل ما يخص شغل الهاند ميد في التطريز من البداية حتى الاحتراف.💪 ومش بس كده علشان مشروعك يكمل وتقدري تحققي مكسب منه لازم تكوني عارفة ازاي هتسوقي للمنتجات اللي انتي بتعمليها. ودي بقي هديه مننا هنعلمك ازاي تسوقي لمنتجك اون لاين من خلال ورشة تسويق الكتروني مجانية في نهايه الكورس وبكده يكون مشروعك كمل وتقدري تكسبي منه وانتي وشطارتك بقي😉 ودي صور لشغل مدربه الكورس ومتدربين كانوا م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gohub co working space
التليفون: 01010710069 - 0403272151

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طنطا- أول ش البحر - برج العاصمة بجوار كريب& وافل - الدور الخامس- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049921
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

877,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك باكتوبر باطول فترة سداد

امتلك شقتك باكتوبر باطول فترة سداد

(للبيع)

امتلك شقتك باكتوبر باطول فترة سداد امام بورتو، بحى البوليفارد 250 فدان منهم 50 فدان خدمات(طبية – تعل.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,200 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1- مهندسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة

(فرصة عمل)

وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج الزاعى العمل 8ساعات ويوجد تأمين صحي وإجتم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: شركة كنز السوهاجى لكاميرات المراقبه

شركة كنز السوهاجى لكاميرات المراقبه

(للبيع)

شركة كنز السوهاجى للانظمة المراقبه تركيب بيع صيانه افضل الاجهزة باسعار منخفضه تركيب كاميرات بضمان ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين_مربيات _خادمات نوفرها لكافة المحافظات

جليسات مسنين_مربيات _خادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

جليسات مسنين_مربيات_خادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/1/2020
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صورة الاعلان: أرض مميزة جدا اجتماعى مسلسل 5 حدائق اكتوبر

أرض مميزة جدا اجتماعى مسلسل 5 حدائق اكتوبر

(للبيع)

أرض مميزة جدا اجتماعى مسلسل 5 حدائق اكتوبر ارض للبيع مسلسل 5 اسكان اجتماعى قرعة 2016 بحدائق اكتوبر ج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

675,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: ناصية عالرئيسى مسلسل 5 اجتماعى جنوب الواحات

ناصية عالرئيسى مسلسل 5 اجتماعى جنوب الواحات

(للبيع)

ناصية عالرئيسى مسلسل 5 اجتماعى جنوب الواحات ارض للبيع مسلسل 5 اسكان اجتماعى قرعة 2016 بحدائق اكتوبر .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

675,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: إعداد و تأهيل القادة: مناهج واساليب التطوير وقياس الاداء المؤسسى

إعداد و تأهيل القادة: مناهج واساليب التطوير وقياس الاداء المؤسسى

(فرص)

الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: دروس اللغة الروسية

دروس اللغة الروسية

(طلب عمل)

أقدم دروس اللغة الروسية للأفراد أو الجماعات ، لأولئك الذين يحتاجون إلى إتقان اللغة باستخدام لغة Nati.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات

نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

نوفر مربيات الاطفال و جليسات المسنين و الخادمات لجميع المحافظات01126700074 نوفر للاسر و العائلات الر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: لكل الاسرلدينا مربيات وجليسات اطفال خبرة افارقه ومصريات وتمريض وشغالات

لكل الاسرلدينا مربيات وجليسات اطفال خبرة افارقه ومصريات وتمريض وشغالات

(طلب عمل)

لكل الاسرالتي تبحث عن عماله منزليه بمصر الاقامه وغير الاقامه تناسب كافه المستويات الاجتماعيه لدينا ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: افتح فرع شركتك فى اضخم مول بالعاصمة الادارية

افتح فرع شركتك فى اضخم مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

فى اضخم مول بالعاصمة الادارية هتفتح مكتبك 29م بواجهه بانورامية مميز ع برج ايفيل و باميز تقاطع مابين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: اختار نشاطك التجارى فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

اختار نشاطك التجارى فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

نشاطك التجارى هتختاره باكبر مول بالعاصمة الادارية 28 م تشطيب رخام +محارة بالقرب من اكبر منطقة مطاعم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

21/1/2020
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