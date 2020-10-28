أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST - في الإسكندرية مصر

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أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل داخلية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, •2.8mm, up to 35M, •PIR •ICR, BLC, DWDR
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/10/2020
رقم الإعلان: 2070648
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صورة الاعلان: افضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

افضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

100 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Communi.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

27/10/2020
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صورة الاعلان: ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: اقوى أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

اقوى أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/10/2020
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