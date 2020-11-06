أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST

(للبيع)
|كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل داخلية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.7" Progressive CMOS, •5MP, •2.8mm, up to 35M, •ICR, BLC, DWDR, •IP66
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071350
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
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10 جنيه