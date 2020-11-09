أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071744
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH من HST - في الإسكندرية مصر

أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH من HST - في الإسكندرية مصر

أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UA760 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UA760

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UA760 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UA760 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UA760

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UA760 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL20 - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL20 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL20 - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL20 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

8/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager