أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, 2.8-12mm lens •manual Varifocal, up to