(للبيع)
|أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, 2.8-12mm lens •manual Varifocal, up to
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071607
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه