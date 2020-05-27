أفضل كاميرات حرارية للتعرف على درجة الحرارة واصابات كورونا - المانى

•كاميرات موبيتكس حرارية صناعة ألمانية •امكانية التعرف على درجة حرارة الاشخاص والاشياء بدون لمس •أمكانية قراءة حرارة اكثر من 20 شخص فى نفس الوقت •عرض اختلافات درجة الحرارة بدقة من 0.1 درجة مئوية (3.4 درجة فهرنهايت) •التنبية اللحظى فى حالة وجود ارتفاع فى درجة الحرارة ( صوت و ارسال ايميل او رسالة ويمكن ربطها بإغلاق الابوب) •تتراوح درجة الحرارة من -40 إلى 550 درجة مئوية (-40 إلى 1022 درجة فهرنهايت) •درجة حماية عالية ضد الماء والاتربة والعوامل الجوية IP66 مناسبة للعمل للتأمين ضد كرورنا