أفضل شركة للحجر والرخام في رأس الخيم الامارات

(للبيع)
|الشرقية للحجر تعد واحدة من اكبر الشركات في دولة الأمارات العربية المتحدة والتي تقدم وتوفر جميع أنواع الرخام والحجر بمختلف منتجاتهم ، وتمتلك معرفة واسعة وخبرة طويلة فى صناعه منتجات الرخام والجرانيت وتقوم بتصدير منتجات الرخام الى مختلف دول العالم وتختص في التصنيع والتركيب أيضا لكل منتجاتها . وتمتلك الشركة العديد من الآلات والمعدات التي تمكنها من تقديم منتجاتها بأعلى جودة فى هذا المجال .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الشرقية
|التليفون:
|00971506609633
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|العنوان:
|رأس الخيمة - الإمارات- شارع خزام
رأس الخيمة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082218
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2,000,000 درهم
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