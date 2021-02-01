أفضل شركة للحجر والرخام في رأس الخيم الامارات

الشرقية للحجر تعد واحدة من اكبر الشركات في دولة الأمارات العربية المتحدة والتي تقدم وتوفر جميع أنواع الرخام والحجر بمختلف منتجاتهم ، وتمتلك معرفة واسعة وخبرة طويلة فى صناعه منتجات الرخام والجرانيت وتقوم بتصدير منتجات الرخام الى مختلف دول العالم وتختص في التصنيع والتركيب أيضا لكل منتجاتها . وتمتلك الشركة العديد من الآلات والمعدات التي تمكنها من تقديم منتجاتها بأعلى جودة فى هذا المجال .