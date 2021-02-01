أفضل شركة للحجر والرخام في رأس الخيم الامارات

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الإمارات (رأس الخيمة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الشرقية للحجر تعد واحدة من اكبر الشركات في دولة الأمارات العربية المتحدة والتي تقدم وتوفر جميع أنواع الرخام والحجر بمختلف منتجاتهم ، وتمتلك معرفة واسعة وخبرة طويلة فى صناعه منتجات الرخام والجرانيت وتقوم بتصدير منتجات الرخام الى مختلف دول العالم وتختص في التصنيع والتركيب أيضا لكل منتجاتها . وتمتلك الشركة العديد من الآلات والمعدات التي تمكنها من تقديم منتجاتها بأعلى جودة فى هذا المجال .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الشرقية
التليفون: 00971506609633

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العنوان: رأس الخيمة - الإمارات- شارع خزام
رأس الخيمة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 درهم
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082218
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية و.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية و.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضى - ميزان - 18 طابق - روو.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضى - ميزان - 18 طابق - روو.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | 3 شقق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | 3 شقق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | 3 شقق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 .
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | 3 شقق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | 3 شقق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | 3 شقق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 .
القسم: 

اتصل

1/2/2021
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صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي | 7 غرف نوم | حوش كبير | الشامخة أبوظبي

للبيع.بيت شعبي | 7 غرف نوم | حوش كبير | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بيت شعبي | 7 غرف نوم | حوش كبير | الشامخة أبوظبي بيت شعبي مكون من : 7 غرف نوم - مجلس - غرفة ط.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي | 7 غرف نوم | حوش كبير | الشامخة أبوظبي =

للبيع.بيت شعبي | 7 غرف نوم | حوش كبير | الشامخة أبوظبي =

(للبيع)

للبيع.بيت شعبي | 7 غرف نوم | حوش كبير | الشامخة أبوظبي بيت شعبي مكون من : 7 غرف نوم - مجلس - غرفة ط.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه

بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه

(للبيع)

بيت عربي نظيف جدا للبيع في الجزات - الشارقه على شارع رئيسي مكون من : الجزء الأول صالتين و غرفتين و.
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2,000,000 درهم

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع بيت شعبي منطقة شخبوط مساحة الارض ( 150×150 قدم )

للبيع بيت شعبي منطقة شخبوط مساحة الارض ( 150×150 قدم )

(للبيع)

للبيع بيت شعبي منطقة شخبوط مساحة الارض ( 150×150 قدم ) البيت يتكون من ملحق اربع غرف ومجلس ومطبخ وغر.
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي فيلا تتكون من : 14 أستوديو مساحة الأرض.
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي فيلا تتكون من : 14 أستوديو مساحة الأرض.
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي

للبيع.فيلا | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفيلا .
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي

للبيع.فيلا | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 14 غرفة نوم ماستر | الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفيلا .
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي

للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي الفيلا تطل على شارعين مكونة من : 7 .
القسم: 

اتصل

31/1/2021
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