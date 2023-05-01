أفضل ايجار نقل سياحى فى مصر -ايجار تويوتا راش الفئة الاولى فى مدينة نصر

(For Rent)
|تورست-كار لايجار السيارات و خدمات الليموزين , لذلك فتعتبر من افضل شركات ايجار السيارات في مصر و اقل الاسعار لذلك لدينا اسطول كبير و متنوع من احدث السيارات الفاخرة و باسعار تناسب الجميع احجز الان ايجار تويوتا راش ,ايجار تويوتا راش خدمات ليموزينية مرفهة ,ايجار تويوتا راش بدون وسيط ,ايجار راش الفئة الاولى بسائق,ايجار راش بدون سائق اسعار خاصة للاجانب,تويوتا راش بدون وسيط للايجار,تويوتا راش موديل 2020الفئة الاولى, للحجز والاستعلام:01014555692-01100091997
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار تويوتا راش الفئة الاولى فى مدينة نصر
|Telephone:
|01014555692
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- nasr city
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180178
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
2,000 Pound
700 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,500 Pound
3,500 Pound
2,500 Pound
2,500 Pound
2,200 Pound
3,000 Pound
800 Pound
Call
Call