(فرصة عمل)
|بالقاهرة والجيزة( أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات – مولات – شركات – سفارات – فنادق ( سن من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج + زياده 2 في السنة + تأمين صحي واجتماعي + اقامة للمغتربين + وجبة + 26 يوم عمل و 4 إجازة – شفت 12 ساعة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094597
2,500 جنيه
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