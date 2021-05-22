بالقاهرة والجيزة( أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات – مولات – شركات – سفارات – فنادق ( سن من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج + زياده 2 في السنة + تأمين صحي واجتماعي + اقامة للمغتربين + وجبة + 26 يوم عمل و 4 إجازة – شفت 12 ساعة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com