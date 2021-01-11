(فرصة عمل)
|أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية واجتماعية - العمل 26 يوم و 4 أيام إجازة ( مواقع : أكتوبر – مدينة نصر – مصر الجديدة ) - السن من 18 : 35 سنة – عقد سنوي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|واتس 01225292093
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079521
25,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
3,350 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
اتصل
اتصل
اتصل