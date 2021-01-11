أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية واجتماعية - العمل 26 يوم و 4 أيام إجازة ( مواقع : أكتوبر – مدينة نصر – مصر الجديدة ) - السن من 18 : 35 سنة – عقد سنوي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة