(فرصة عمل)
|بكبري مولات القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ( 8 ساعات راتب 2000ج : 12 ساعة راتب 2500ج ) – يتم توفير الإقامة لشفت 12 ساعة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - 26 يوم عمل و 4 إجازة - مؤهل متوسط – شباب فقط التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085797
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