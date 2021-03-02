(فرصة عمل)
|( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واجتماعية + 4 أيام إجازة - مواقع : كمبوندات سكنية – موالت تجارية – شركات - السن من 18 : 40 سنة ( شباب فقط ) ( المؤهل اعدادي علي الأقل ) – راتب 2500ج التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085793
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