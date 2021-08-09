أفراد أمن وحراسة (مولات – كمبوندات)

(فرصة عمل)
|تعلن شركة Nile Resort القاهرة – الجيزة عن حاجتها لأفراد أمن وحراسة (مولات – كمبوندات) – توفير السكن – 26 يوم عمل و4 أجازة – السن من 40:18 سنة – مؤهل متوسط – شفت 8 ساعات راتب 2000:1800ج – شفت 12 ساعة راتب 2500ج العمل (التجمع – الرحاب – أكتوبر – العاصمة الإدارية – مدينة نصر – مصر الجديدة) + تأمين صحي وإجتماعي. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة Nile Resort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|شارع ال90 الجنوبي - فيلا 402 - الدور الأرضي والأول - التجمع الخامس- التجمع الخامس
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102071
2,500 جنيه
2,500 جنيه
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