أفراد أمن وحراسة (مولات – كمبوندات)

تعلن شركة Nile Resort القاهرة – الجيزة عن حاجتها لأفراد أمن وحراسة (مولات – كمبوندات) – توفير السكن – 26 يوم عمل و4 أجازة – السن من 40:18 سنة – مؤهل متوسط – شفت 8 ساعات راتب 2000:1800ج – شفت 12 ساعة راتب 2500ج العمل (التجمع – الرحاب – أكتوبر – العاصمة الإدارية – مدينة نصر – مصر الجديدة) + تأمين صحي وإجتماعي. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973