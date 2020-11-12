(فرصة عمل)
|القاهرة – الجيزة أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات ) – توفير السكن – 26 يوم عمل و 4 إجازة – السن من 18 : 40 سنة – مؤهل متوسط - شفت 8 ساعات راتب 1800 : 2000ج - شفت 12 ساعة راتب 2500ج العمل ( التجمع – الرحاب – أكتوبر – العاصمة الإدارية – مدينة نصر – مصر الجديدة ) + تأمين صحي واجتماعي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المؤسسة العالمية: مارينا باي ساندز للتوريدات السياحية
|التليفون:
|01140592591
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072166
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