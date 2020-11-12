القاهرة – الجيزة أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات ) – توفير السكن – 26 يوم عمل و 4 إجازة – السن من 18 : 40 سنة – مؤهل متوسط - شفت 8 ساعات راتب 1800 : 2000ج - شفت 12 ساعة راتب 2500ج العمل ( التجمع – الرحاب – أكتوبر – العاصمة الإدارية – مدينة نصر – مصر الجديدة ) + تأمين صحي واجتماعي