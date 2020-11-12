أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات )

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
القاهرة – الجيزة أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات ) – توفير السكن – 26 يوم عمل و 4 إجازة – السن من 18 : 40 سنة – مؤهل متوسط - شفت 8 ساعات راتب 1800 : 2000ج - شفت 12 ساعة راتب 2500ج العمل ( التجمع – الرحاب – أكتوبر – العاصمة الإدارية – مدينة نصر – مصر الجديدة ) + تأمين صحي واجتماعي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المؤسسة العالمية: مارينا باي ساندز للتوريدات السياحية
التليفون: 01140592591

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العنوان: - مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072166
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صورة الاعلان: أمن وحراسات - في القاهرة مصر

أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن لكبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة 2500 - في القاهرة مصر

أفراد أمن لكبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة 2500

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن لتأمين كبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة والجيزة السن من - 18 : 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد امن وحراسة ومراقبين كاميرات - في القاهرة مصر

أفراد امن وحراسة ومراقبين كاميرات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالقاهرة والجيزة أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات مولات شركات سفارات فنادق ( سن من – – – – – 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: براتب 2500 افراد امن بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق مولات - في القاهرة مصر

براتب 2500 افراد امن بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق مولات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره السن من - 18 : 40 عام لا يشترط المؤهل يوجد شفتات ) - - 8 – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظا - في القاهرة مصر

عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
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صورة الاعلان: أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج - في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات القاهرة - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات القاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات فى القاهرة ( أكتوبر - مدينة نصر - مصر الجديده ) مؤهل متوسط على الأقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: وظائف خاليه - في القاهرة مصر

وظائف خاليه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) موالت – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 250.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: وظائف شاغرة - في القاهرة مصر

وظائف شاغرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة وأكتوبر لدي شركة اكيور يراتب 2500ج - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة وأكتوبر لدي شركة اكيور يراتب 2500ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: افراد امن بالشيراتون 8 ساعات 2600 راتب - في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون 8 ساعات 2600 راتب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2600ج ( يقبل الشباب + يقبل البنات ) – مؤهل متوسط – السن من 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,600 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: براتب 2450ج بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات - في القاهرة مصر

براتب 2450ج بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات براتب 2450ج + بدلة للزي الرسمي – مؤهل متوسط – السن من 18 : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

24,500 جنيه

6/11/2020
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