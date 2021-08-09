أفراد أمن وحراسات بخبرة وبدون خبرة

تعلن شركة Nile Resort عن حاجتها لأفراد أمن وحراسات بخبرة وبدون خبرة – السن من 40:18 عام – لايشترط المؤهل – يوجد شفتات – رواتب تبدأ من 2500:2000ج بدون خبرة – أماكن العمل: القاهرة (مدينة نصر – أكتوبر – التجمع – زايد – شبرا – وسط البلد) – طبيعة المواقع: (بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري مولات مدينة نصر والتجمع) بتوفير الإقامة (السكن) – الترقية السريعة لدرجة مشرفين. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973