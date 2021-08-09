أفراد أمن وحراسات بخبرة وبدون خبرة

(فرصة عمل)
|تعلن شركة Nile Resort عن حاجتها لأفراد أمن وحراسات بخبرة وبدون خبرة – السن من 40:18 عام – لايشترط المؤهل – يوجد شفتات – رواتب تبدأ من 2500:2000ج بدون خبرة – أماكن العمل: القاهرة (مدينة نصر – أكتوبر – التجمع – زايد – شبرا – وسط البلد) – طبيعة المواقع: (بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري مولات مدينة نصر والتجمع) بتوفير الإقامة (السكن) – الترقية السريعة لدرجة مشرفين. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة Nile Resort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|شارع ال90 الجنوبي - فيلا 402 - الدور الأرضي والأول - التجمع الخامس- التجمع الخامس
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102072
2,500 جنيه
2,500 جنيه
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