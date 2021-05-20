(فرصة عمل)
|أفراد أمن عادي بالقاهرة من سن 21 : 35 سنة – مؤهل اعدادي علي األقل - الشفت 8 ساعة بمدينة نصر – راتب 4500ج ووجبة بشركة إدارية – بتأمينات وزيادات سنوية – شباب فقط– طول ال يقل عن 185 سم - و الوزن 85 كيلو الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094333
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