أفراد أمن

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بالتجمع الخامس ومصر الجديدة ومدينة نصر – أمن 8 ساعات – راتب 2000ج – شباب فقط – زيادة سنوية 12% + تامينات وتعاقد سنوي التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085796
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفراد أمن بمولات القاهره - في القاهرة مصر

أفراد أمن بمولات القاهره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن ومراقبين - في القاهرة مصر

أفراد أمن ومراقبين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن - في القاهرة مصر

أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تامينات وزيادة سنوية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن - في القاهرة مصر

أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس أمن 12 ساعة – راتب أساسي 2500ج – زيادة سنوية 12% + سكن للمغتربين + تامينات وزيادة سنو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن ومراقبين كاميرات - في القاهرة مصر

أفراد أمن ومراقبين كاميرات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري مولات القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ( 8 ساعات راتب 2000ج : 12 ساعة راتب 2500ج ) –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن - في القاهرة مصر

أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: أفراد أمن - في القاهرة مصر

أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لا يتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن وحراسة - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بدون اى رسوم نهائيا ( أحنا شركة الأمن نفسها ولسنا شركة توظيف) . مطلوب أفراد أمن وحراسة للعمل 12 ساعة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,200 جنيه

28/2/2021
صورة الاعلان: امن داخل مجمع سكنى اكتوبر - في القاهرة مصر

امن داخل مجمع سكنى اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,350 جنيه

21/2/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن - في القاهرة مصر

أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لا بتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن - في القاهرة مصر

أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بموالت القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الاقل – تامينات صحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن - في القاهرة مصر

أفراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس ومصر الجديدة ومدينة نصر – أمن 8 ساعات – راتب 2000ج – شباب فقط – زيادة سنوية 12% + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: أمن اداري - في القاهرة مصر

أمن اداري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى امن اداري – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤهل مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: ضابط امن اداري - في القاهرة مصر

ضابط امن اداري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

ضابط امن للعمل 12 ساعه بموقع بمدينه نصر بشارع يوسف عباس 26 يوم عمل و4 ايام اجازه براتب 2600ج يفضل قا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,700 جنيه

14/2/2021
صورة الاعلان: امن ادارى - في القاهرة مصر

امن ادارى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

11/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager