(فرصة عمل)
|بالتجمع الخامس أمن 12 ساعة – راتب أساسي 2500ج – زيادة سنوية 12% + سكن للمغتربين + تامينات وزيادة سنوية 12% - مؤهل متوسط - إجازة 4 أيام في الشهر التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085795
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