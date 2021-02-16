أفراد أمن 8 ساعات بموالت القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الاقل – تامينات صحية واجتماعية - العمل 26 يوم و 4 أيام إجازة والمواقع : أكتوبر – مدينة نصر – مصر الجديدة - السن من 18 : 35 سنة – عقد سنوي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100