(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لا بتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير الاقامة الكاملة سكن – 3وجبات – انتقالات + تأمينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084110
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