أفراد أمن شباب فقط

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تفاصيل الإعلان
أفراد أمن شباب فقط بمدينة نصر واكتوبر والتجمع شفت 8 ساعات 2000ج – مولات تجارية – تأمينات صحية واجتماعية – السن من 18 : 35 سنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكيور للتطوير السياحي
التليفون: 01140748686

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العنوان: - حمامات القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/4/2020
رقم الإعلان: 2058104
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صورة الاعلان: أمن شباب فقط - في القاهرة مصر

أمن شباب فقط

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 3000ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – مولات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/4/2020
صورة الاعلان: افراد امن بفنادق بالقاهرة - في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200: 2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/4/2020
صورة الاعلان: أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة - في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: امن وحراسه - في القاهرة مصر

امن وحراسه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: امن اداري - في القاهرة مصر

امن اداري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج– القبول من مؤهل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: امن وحراسه - في القاهرة مصر

امن وحراسه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2900: 3000ج– وشفت عمل 12 ساعة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

15/4/2020
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صورة الاعلان: مراقبين أمن - في القاهرة مصر

مراقبين أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: لايف جارد - في القاهرة مصر

لايف جارد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لايف جارد براتب يبدأ من 2500 وحتي 3000ج – دوام كلي – بشرم والغردقة – حاصل علي شهادة انقاذ وكارنيه ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن ومراقبين - في القاهرة مصر

أفراد أمن ومراقبين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: موظفين تسويق وإعلان بشركة اكيور - في القاهرة مصر

موظفين تسويق وإعلان بشركة اكيور

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق وإعلان بشركة اكيور ( بمجال التنظيم والإدارة السياحي ) – شفت 6 ساعات راتب 4000ج – السن م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: مراقبين كاميرات خبرة - في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( - في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات (

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة - في القاهرة مصر

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى (امن اداري )– السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات2000 : 2500ج – القبول من مؤهل م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/3/2020
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