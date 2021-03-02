أفراد أمن بمولات القاهره

(فرصة عمل)
|أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية واجتماعية - العمل 26 يوم و 4 أيام إجازة ( مواقع : أكتوبر – مدينة نصر – مصر الجديدة ) - السن من 18 : 35 سنة – عقد سنوي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085792
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,200 جنيه
3,350 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,700 جنيه
3,250 جنيه