أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدى شركة أكيور

(فرصة عمل)
|تعلن شركة Nile Resort عن حاجتها لأفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدى شركة أكيور شباب من سن 45:18 سنة – راتب 2500ج – يوجد شفت 8 ساعات و 12 ساعة – يراعي الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم – يجب الحصول على موقف نهائي من الجيش أو تأجيل لمدة طويلة – مؤهل متوسط على الأقل – تأمينات كاملة صحي وإجتماعي – 26 يوم عمل و4 أيام أجازة – توفير السكن للمغتربين – زيادات سنوية 2 في السنة – حوافز شهرية للإلتزام بالعمل. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة Nile Resort
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع ال90 الجنوبي - فيلا 402 - الدور الأرضي والأول - التجمع الخامس- التجمع الخامس
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102070
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,500 جنيه
2,500 جنيه
اتصل