أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدى شركة أكيور

تعلن شركة Nile Resort عن حاجتها لأفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدى شركة أكيور شباب من سن 45:18 سنة – راتب 2500ج – يوجد شفت 8 ساعات و 12 ساعة – يراعي الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم – يجب الحصول على موقف نهائي من الجيش أو تأجيل لمدة طويلة – مؤهل متوسط على الأقل – تأمينات كاملة صحي وإجتماعي – 26 يوم عمل و4 أيام أجازة – توفير السكن للمغتربين – زيادات سنوية 2 في السنة – حوافز شهرية للإلتزام بالعمل. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973