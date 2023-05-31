أعمال المقاولات المتكاملة بأفضل جودة وأقل تكلفة

تُعرف أعمال المقاولات المتكاملة بأنها عبارة عن تنفيذ وإدارة العديد من النشاطات المرتبطة بالبناء والتشييد والتصميم والتخطيط. تأخذ هذه الأعمال شكلًا شاملاً حيث يتم دمج جميع الخدمات والتقنيات والعمليات المتعلقة بالمشروع في عملية واحدة تهدف إلى تحقيق أفضل جودة ممكنة بأقل تكلفة. يتضمن ذلك التخطيط المبدئي والتصميم المعماري والهيكلي والتنفيذ وإدارة المشروع بأكمله، مع الحرص على تحقيق توافق تام بين جميع المكونات. تعد أعمال المقاولات المتكاملة من العمليات الحاسمة في مجال البناء والتشييد وتساهم في تحقيق أف